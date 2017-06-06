"Лаборатория Касперского" обратилась в ЕК из-за недобросовестной конкуренции Microsoft

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" подала заявление в Европейскую комиссию (ЕК) и Федеральное ведомство по картелям Германии о рассмотрении действий Microsoft на соответствие статьям антимонопольного законодательства, касающихся злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для компьютеров и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"С выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender. Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений", - отметили в пресс-службе.