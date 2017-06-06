Мантуров предложил не рассматривать анонимные жалобы покупателей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что нужно исключить рассмотрение анонимных жалоб покупателей. Об этом он заявил на "Неделе российского ритейла".

"Нужно учитывать, что цифровизация, развитие онлайн- сервисов, помимо очевидных плюсов влекут за собой и новые риски. Сегодня настолько просто подать жалобу через интернет, что многие этим правом, к сожалению, злоупотребляют. Чтобы вернуть ситуацию в разумное русло, мы считаем необходимым исключить рассмотрение анонимных обращений и предусмотреть ответственность за заведомо необоснованные жалобы", - сказал он.

Мантуров отметил, что жалоб на интернет-магазины на 50% меньше, чем на обычные магазины. Кроме того, министр подчеркнул, что при снижении оборота розничной торговли на более 4% в 2016 году онлайн-сегмент показал рост на 15%.

При этом министр признался, что сам не заказывает товары в интернете из-за нехватки времени.