Козак: поправки в Воздушный Кодекс снизят уровень шума вокруг аэропортов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Новые поправки в Воздушный Кодекс, которые будут регулировать правила строительства в приаэропортовых зонах, повысят безопасность полетов и направлены на стимулирование застройщиков и операторов аэропортов снижать уровень шума, что в свою очередь должно привести к сокращению самих зон, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.

Ранее правительство внесло в Государственную думу поправки, ограничивающие застройку в 30-километровых зонах вокруг аэропортов. Согласно этим поправкам операторы аэропортов должны подготовить новые проекты приаэродромных территорий и определить ограничения для использования этих земель.

После принятия поправок местные власти должны будут рассчитать размер ущерба, который понесут граждане и юридические лица в связи с тем, что на использование принадлежащих им объектов недвижимости налагаются ограничения. Этот ущерб должен будет возместить оператор аэродрома. Поправки вызвали неоднозначную реакцию среди российских операторов аэропортов, которые заявили, что новое законодательство принесет им существенные убытки.

"Законопроект содержит механизмы, направленные на стимулирование застройщиков аэродромов и операторов действующих аэродромов принимать меры к сокращению размеров приаэродромных территорий, в том числе за счет снижения уровня шумового воздействия", - заявил Козак.

Сокращение приаэропортовых территорий высвободит земли под строительство без налагаемых в этих зонах ограничений.

По словам вице-премьера, правительство поручило Минтрансу исходить из необходимости достижения этих целей при подготовке проекта постановления о порядке установления границ приаэродромных территорий.

Законопроект обеспечит безопасность полетов

Козак заявил, что на приаэродромных территориях, которые занимают почти половину Московской области и до 90% территории Москвы, находятся целые городские районы, созданные еще в советский период. Однако с тех пор интенсивность воздушного движения в аэропортах увеличилась в несколько раз.

Вице-премьер заметил, что приаэропортовые территории являются исторической частью московского региона, и, начиная с советских времен, планировались под перспективную застройку, в том числе для расселения жителей аварийного жилья и создание новых рабочих мест.

Однако в последние годы появились требования, существенно ограничивающие строительство на этих территориях из-за дополнительных согласований с администрациями аэропортов и Росавиацией. По мнению вице- премьера, это согласование не имеет "формализованных правил, четкого предмета согласований и оснований для отказа в таком согласовании".

"Сегодня четкие границы приаэродромных территорий и конкретный режим, действующий на конкретных участках этих территорий, не установлены. Как следствие, информация о том, какие ограничения хозяйственной деятельности действуют в отношении земельных участков и иных объектов недвижимости, их владельцам недоступны", - сказал вице-премьер.

Козак сослался на международный опыт, и в частности на то, что приаэропортовые зоны европейских аэропортов, на которые распространяются ограничения, существенно меньше российских из-за более высоких требований по шуму, установленных для авиакомпаний. Вице-премьер подчеркнул, что в ряде европейских аэропортов запрещены полеты в ночное время.

"Законопроект как раз направлен как на обеспечение безопасности полетов, так и на охрану прав и здоровья граждан и предусматривает, что зоны шумового воздействия аэропортов устанавливаются с учетом заключений Роспотребнадзора о соблюдении требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии", - заявил Козак.

Вице-премьер добавил, что на территориях, где снизить уровень шума до нормативного значения невозможно, законно построенные жилые дома подлежат расселению, а новое строительство жилья и социальных объектов будет запрещено с установлением действенного контроля за соблюдением такого ограничения.