Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мантуров не исключил индексацию утилизационного сбора на дорожно-транспортную технику

Экономика и бизнес
6 июня, 13:02 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Глава Минпромторга пояснил, что индексация проводилась уже два раза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мантуров не исключил индексацию утилизационного сбора на дорожно-транспортную технику, но пока решение в правительстве не принято. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас никаких решений пока не принималось, но естественно процесс, связанный с индексацией утилизационного сбора, уже проводился два раза. Поэтому, возможно, такие решения и могут быть приняты", - сказал министр.

Об утилизационном сборе

Утилизационный сбор платят автопроизводители, как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России. При этом первоначально местные и локализованные производители не выплачивали утилизационный сбор, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей.

Однако присоединение России к ВТО обязало власти РФ уравнять производителей в условиях работы на российском рынке, что привело к тому, что все компании взяли на себя обязательства по выплате утильсбора. Эта плата является гарантией того, что автомобиль после окончания срока эксплуатации будет утилизирован.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
6
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
7
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
Темы дня
Загрузка...
Реклама