МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мантуров не исключил индексацию утилизационного сбора на дорожно-транспортную технику, но пока решение в правительстве не принято. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас никаких решений пока не принималось, но естественно процесс, связанный с индексацией утилизационного сбора, уже проводился два раза. Поэтому, возможно, такие решения и могут быть приняты", - сказал министр.

Об утилизационном сборе

Утилизационный сбор платят автопроизводители, как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России. При этом первоначально местные и локализованные производители не выплачивали утилизационный сбор, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей.

Однако присоединение России к ВТО обязало власти РФ уравнять производителей в условиях работы на российском рынке, что привело к тому, что все компании взяли на себя обязательства по выплате утильсбора. Эта плата является гарантией того, что автомобиль после окончания срока эксплуатации будет утилизирован.