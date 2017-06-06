Саудовская Аравия аннулировала лицензию Qatar Airways

КАИР, 6 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии отменило действие лицензии катарской авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

Кроме того, все офисы катарского национального авиаперевозчика в королевстве будут закрыты.

Саудовская Аравия, а также ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. Это произошло после того, как накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.

Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.