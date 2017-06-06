"Газпром" сделает все, чтобы у Киева "пропал аппетит" искать активы для ареста

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром" будет предпринимать все действия для того, чтобы "аппетит Украины искать активы для ареста" в счет штрафа пропал, заявил на пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Мы все необходимые действия будем предпринимать для того, чтобы и Европа увидела, что происходит, и чтобы аппетит (у Украины) такие действия предпринимать пропал", - сказал он, комментируя ситуацию с наложением украинскими властями ареста на принадлежащие ПАО "Газпром" акции АО "Газтранзит".

"Пока Украина не назвала Кафку (Франц Кафка, немецкоязычный писатель XX века - прим. ред.) украинским писателем, хотя я не исключаю, что это может произойти, но действия украинской стороны носят чисто кафкианский характер, - отметил Медведев. - "Газпром" был обвинен в монопольной роли, в ситуации, когда мы являемся не компанией, которая предоставляет услуги, а получателем услуг".

В мае государственная исполнительная служба министерства юстиции Украины арестовала акции "Газпрома" в компании "Газтранзит" по обращению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно отчету российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2017 г., "Газпром" 12 мая получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита".

Как сказано в отчете "Газпрома", 12 мая 2017 г. ПАО "Газпром" получило через свое представительство в Киеве постановления департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 г. - 394,687 млрд руб.), включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 г. - 35,881 млрд руб.), и наложении ареста на принадлежащие "Газпрому" акции АО "Газтранзит".

О "Газтранзите"

"Газпрому" и компании "Нафтогаз Украины" принадлежит по 40,2% акций "Газтранзита", еще 19,6% владеет турецкая компания "Турусгаз". Предприятие специализируется на строительстве трубопроводов. Акционеры "Газтранзита" 28 апреля приняли решение выплатить владельцам акций 209,066 млн гривен (около 7,92 млн долларов по текущему курсу) дивидендов.