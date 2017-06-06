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Sberbank CIB: рубль может существенно ослабнуть летом из-за покупки валюты Минфином

Экономика и бизнес
6 июня, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Ранее Минфин объявил, что увеличит в пять раз объем покупки валюты с 7 июня по 6 июля

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Операции Минфина по покупке валюты в июне могут существенно ослабить рубль в ближайшие месяцы, хотя до сих пор эти операции почти не отразились на российской валюте, пишут в обзоре аналитики Sberbank CIB.

"С начала валютных интервенций в феврале этого года Минфин скупил почти $4,5 млрд, однако очевидно, что это существенно не отразилось на курсе рубля: он оставался довольно сильным. Отчасти это может объясняться большим положительным сальдо счета текущих операций, которое достигло $25,7 млрд за четыре месяца 2017 года", - пишут аналитики. Но положительное сальдо уменьшается, продолжают они: в апреле оно составляло всего $2,9 млрд, при этом в первом квартале 2017 года - в среднем $7,6 млрд за месяц.

"В летние месяцы сальдо счета текущих операций традиционно самое слабое в году: в период с 2012 по 2016 год (за исключением 2015 года) с июня по август оно было отрицательным или близким к нулю. В результате можно предположить, что в ближайшие месяцы операции Минфина могут оказать значительно более существенное влияние на рубль", - объясняет Sberbank CIB.

Ранее Минфин объявил, что увеличит в пять раз объем покупки валюты с 7 июня по 6 июля. Минфин направит на покупку иностранной валюты 45,1 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,1 млрд руб. Ранее (с 10 мая по 6 июня) Минфин ежедневно закупал валюту в эквиваленте 0,4 млрд руб.

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