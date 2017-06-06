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Песков не комментирует, может ли ситуация вокруг Катара повлиять на рынок нефти

Экономика и бизнес
6 июня, 13:15 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Представитель Кремля напомнил при этом, что Москва дорожит отношениями со всеми странами Персидского залива и намерена и дальше развивать эти отношения

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует, может ли ситуация вокруг Катара повлиять на исполнение договоренностей о сокращении уровня добычи нефти. "Не буду сейчас отвечать на этот вопрос, потому что, безусловно, мы выступаем за то, чтобы все проблемные вопросы, все разногласия и недопонимание будут в ходе политико-дипломатического диалога урегулированы", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, может ли ситуация вокруг Катара повлиять на исполнение договоренностей о сокращении добычи нефти.

Представитель Кремля напомнил, что РФ дорожит отношениями со всеми странами Персидского залива и намерена и дальше развивать эти отношения. Он выразил надежду на то, что ситуация вокруг Катара не отразится на эффективности общих усилий в борьбе с терроризмом.

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