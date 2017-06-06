Министр инфраструктуры Украины поддерживает ограничение наземного сообщения с РФ

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КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил в поддержку введения визового режима, а также ограничения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
"Как гражданин Украины, я поддерживаю эту идею", - приводит агентство слова министра.
При этом Омелян опроверг информацию о том, что Киев остановит железнодорожное сообщение с РФ уже этим летом.
Ранее телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на информацию в соцсетях сообщил, что Украина с 1 июля может отменить железнодорожное сообщение с Россией. Тогда же в пресс- службе "Укрзализныци" эту информацию опровергли. Первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Анатолий Краснощек также сообщил, что компания не получала от Украины официального уведомления о прекращении пассажирских железнодорожных перевозок.
Осенью 2015 года Министерство инфраструктуры Украины объявило о полном прекращении воздушного сообщения между двумя государствами. Авиасообщение было закрыто 25 октября 2015 года.
В конце сентября 2015 года в санкционный список Украины попал 21 российский авиаперевозчик (среди них и "Аэрофлот", "Трансаэро", S7, "Уральские авиалинии", UTair), им было запрещено летать на Украину. В настоящее время всего в списке около 30 крупнейших российских перевозчиков.
В качестве ответного шага Росавиация также запретила всем украинским авиакомпаниям летать в Россию.