Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕК приняла к рассмотрению жалобу "Лаборатория Касперского" на Microsoft

Экономика и бизнес
6 июня, 13:50 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

На соответствие антимонопольному законодательству рассматриваются рекомендации Microsoft заменить уже установленное у пользователей защитное решение

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) получила и приняла к рассмотрению обращение компании "Лаборатория Касперского" с претензиями к Microsoft в связи с злоупотреблением доминирующим положением на рынке операционных систем и программного обеспечения для защиты от кибернетических угроз. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Еврокомиссии.

"Мы получили обращение "Лаборатории Касперского" и рассмотрим его в установленном порядке", - сообщили в ЕК.

Ранее "Лаборатория Касперского" объявила о подаче заявлений в Европейскую комиссию (ЕК) и Федеральное ведомство по картелям Германии о рассмотрении действий Microsoft на соответствие статьям антимонопольного законодательства.

"С выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender. Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений", - отметили в пресс-службе.

В частности, "Лаборатория Касперского" обратилась в соответствующие ведомства для рассмотрения на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий Microsoft, в числе которых рекомендации заменить уже установленное у пользователей защитное решение конкурентов на продукт Microsoft, введение пользователей в заблуждение относительно потребительских свойств и качеств Windows Defender в рекламных сообщениях, создание препятствий при скачивании, установке и обновлении защитных решений конкурентов Microsoft, что затрудняет пользователям работу с программами и снижает их уровень защиты. В "Лаборатории Касперского" также отметили, что невозможно полностью выключить и/или удалить Windows Defender по желанию пользователя, что нарушает право решать, какие приложения устанавливать и запускать на своем устройстве. В компании также подчеркивают, что подобные вещи ограничивают свободу выбора пользователя, создают неудобства при работе на устройстве со сторонними программами и снижает его уровень безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама