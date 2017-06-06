ЕК приняла к рассмотрению жалобу "Лаборатория Касперского" на Microsoft

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БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) получила и приняла к рассмотрению обращение компании "Лаборатория Касперского" с претензиями к Microsoft в связи с злоупотреблением доминирующим положением на рынке операционных систем и программного обеспечения для защиты от кибернетических угроз. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Еврокомиссии.
"Мы получили обращение "Лаборатории Касперского" и рассмотрим его в установленном порядке", - сообщили в ЕК.
Ранее "Лаборатория Касперского" объявила о подаче заявлений в Европейскую комиссию (ЕК) и Федеральное ведомство по картелям Германии о рассмотрении действий Microsoft на соответствие статьям антимонопольного законодательства.
"С выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender. Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений", - отметили в пресс-службе.
В частности, "Лаборатория Касперского" обратилась в соответствующие ведомства для рассмотрения на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий Microsoft, в числе которых рекомендации заменить уже установленное у пользователей защитное решение конкурентов на продукт Microsoft, введение пользователей в заблуждение относительно потребительских свойств и качеств Windows Defender в рекламных сообщениях, создание препятствий при скачивании, установке и обновлении защитных решений конкурентов Microsoft, что затрудняет пользователям работу с программами и снижает их уровень защиты. В "Лаборатории Касперского" также отметили, что невозможно полностью выключить и/или удалить Windows Defender по желанию пользователя, что нарушает право решать, какие приложения устанавливать и запускать на своем устройстве. В компании также подчеркивают, что подобные вещи ограничивают свободу выбора пользователя, создают неудобства при работе на устройстве со сторонними программами и снижает его уровень безопасности.