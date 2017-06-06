Активные летные испытания МС-21 начнутся с 10 июля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Активные летные испытания нового российского пассажирского авиалайнера МС-21 начнутся с 10 июля. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

"С 10 июля они (испытания - прим. ТАСС) начнутся вполне себе активно", - сказал он.

Первый полет МС-21 совершил 28 мая.

На данный момент портфель заказов на самолет составляет 285 машин, из них на 185 машин заключены твердые (проавансированные) контракты. Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот", планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21.