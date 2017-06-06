Лавров: РФ и Словакия готовы к сотрудничеству в машиностроении и атомной энергетике

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Россия и Словакия настроены на сотрудничество в машиностроении и атомной энергетике, транзите энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

"Отметили хорошие перспективы наращивания кооперации в машиностроении, энергетике, в том числе атомной, а также в сфере поставок в Словакию и транзит через ее территорию российских энергоносителей", - сказал Лавров.