Лавров: РФ и Словакия готовы к сотрудничеству в машиностроении и атомной энергетике

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КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Россия и Словакия настроены на сотрудничество в машиностроении и атомной энергетике, транзите энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.
"Отметили хорошие перспективы наращивания кооперации в машиностроении, энергетике, в том числе атомной, а также в сфере поставок в Словакию и транзит через ее территорию российских энергоносителей", - сказал Лавров.