Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: РФ и Словакия готовы к сотрудничеству в машиностроении и атомной энергетике

Экономика и бизнес
6 июня, 13:52 UTC+3

Главы МИД двух стран отметили хорошие перспективы сотрудничества также сфере поставок и транзите российских энергоносителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Россия и Словакия настроены на сотрудничество в машиностроении и атомной энергетике, транзите энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

"Отметили хорошие перспективы наращивания кооперации в машиностроении, энергетике, в том числе атомной, а также в сфере поставок в Словакию и транзит через ее территорию российских энергоносителей", - сказал Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама