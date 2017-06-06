Сроки МАКС перенесли для удобства переговоров с компаниями из Европы

Бывший тренер "Аякса" Бос возглавил дортмундскую "Боруссию"Спорт 6 июня, 14:13
Погодные аномалии на Урале будут продолжаться из-за усиления парникового эффектаНовости Урала 6 июня, 14:08
Слушания в Госдуме по программе реновации. ВидеотрансляцияОбщество 6 июня, 14:04
Банк ВТБ продолжит сотрудничество с теннисным турниром "Кубок Кремля"Спорт 6 июня, 14:00
"Зеленый" автомобиль: почему весь мир переходит на экотранспортОбщество 6 июня, 14:00
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777Политика 6 июня, 13:56
РФ занимает 26-е место по показателю чтения книг среди школьников 14-15 летОбщество 6 июня, 13:53
Умер тележурналист Леонид ЗолотаревскийОбщество 6 июня, 13:50
Отношения России с Советом Европы. ДосьеБиографии и справки 6 июня, 13:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Перенос сроков проведения авиасалона МАКС-2017 с августа на июль сделан для удобства участия малых и средних европейских компаний, с которыми налажена кооперация в авиационной отрасли. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
"Мы понимаем, что июль - самое благодатное время, мы понимаем, что в августе мы часто теряли потенциально не крупные компании, а средние и малые, кооперация с которыми в авиационном секторе для нас очень важна. У европейских компаний это (август) период отпусков", - сказал Бочаров.
По его словам, перенос так же сделан из-за связки МАКС и авиасалона в Ле-Бурже. "Мы посмотрели календарь на лето и, безусловно, июль для нас оказался самым свободным. Здесь просматривается явная связка с Ле-Бурже, то есть переговорный процесс, если он случится, то в течение месяца будет на очень высоком уровне", - пояснил Бочаров.