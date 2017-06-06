Сроки МАКС перенесли для удобства переговоров с компаниями из Европы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Перенос сроков проведения авиасалона МАКС-2017 с августа на июль сделан для удобства участия малых и средних европейских компаний, с которыми налажена кооперация в авиационной отрасли. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

"Мы понимаем, что июль - самое благодатное время, мы понимаем, что в августе мы часто теряли потенциально не крупные компании, а средние и малые, кооперация с которыми в авиационном секторе для нас очень важна. У европейских компаний это (август) период отпусков", - сказал Бочаров.

По его словам, перенос так же сделан из-за связки МАКС и авиасалона в Ле-Бурже. "Мы посмотрели календарь на лето и, безусловно, июль для нас оказался самым свободным. Здесь просматривается явная связка с Ле-Бурже, то есть переговорный процесс, если он случится, то в течение месяца будет на очень высоком уровне", - пояснил Бочаров.