Медведев: льготный НДС приходится "отбивать" от попыток его "нивелировать"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о регулярных попытках финансового блока отменить льготный уровень НДС на некоторые товары.
На встрече главы правительства в рамках книжного фестиваля на Красной площади с руководителями детских издательств и библиотек один из участников мероприятия остановился на теме льготного НДС на детские книги.
"Если бы вы знали - какой мне стоит часто энергии "отбить" этот самый льготный НДС", - заметил, в свою очередь, Медведев. "Потому что на него первого обращают взоры Министерство финансов и некоторые другие организации, наши органы, которые ведают бюджетом и говорят: давайте срочно все это нивелируем, выведем на средний уровень", - подчеркнул премьер.