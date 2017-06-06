Медведев: льготный НДС приходится "отбивать" от попыток его "нивелировать"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о регулярных попытках финансового блока отменить льготный уровень НДС на некоторые товары.

На встрече главы правительства в рамках книжного фестиваля на Красной площади с руководителями детских издательств и библиотек один из участников мероприятия остановился на теме льготного НДС на детские книги.

"Если бы вы знали - какой мне стоит часто энергии "отбить" этот самый льготный НДС", - заметил, в свою очередь, Медведев. "Потому что на него первого обращают взоры Министерство финансов и некоторые другие организации, наши органы, которые ведают бюджетом и говорят: давайте срочно все это нивелируем, выведем на средний уровень", - подчеркнул премьер.