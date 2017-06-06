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Билеты на МАКС-2017 будут стоить от 800 рублей

Экономика и бизнес
6 июня, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Билет для посещения салона в так называемые бизнес-дни будет стоить примерно 2800 рублей

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Билет на международный авиационно-космический салон МАКС-2017 в дни массовых посещений будет стоить на месте 900 рублей, при предварительном заказе - 800 рублей, сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор авиасалона Александр Левин.

"Наши посетители смогут купить билеты у нашего партнера на сайте. Дети до 14 лет, как всегда, бесплатно, военнослужащие тоже бесплатно, для ветеранов у нас льготная программа. 21 числа (июля - прим. ТАСС) мы делаем День студента, и все студенты пойдут бесплатно", - сказал он.

Первые несколько дней авиасалона будут бизнес-днями. Билет для посещения МАКСа в эти дни будет стоить примерно 2800 рублей. На день открытия авиасалона билеты продаваться не будут, уточнил Левин.

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