ЕК разрабатывает специальные легальные рамки для "Северного потока-2"

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает специальную законодательную базу для регулирования российского проекта газопровода "Северный поток-2" (Nord stream-2). Об этом сообщил во вторник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Он комментировал письмо главы Европейского совета Дональда Туска, в котором тот призвал ЕК по политическим мотивам максимальным ужесточить подходы к проекту "Северный поток-2".

"Председатель (ЕК Жан-Клод - прим. ТАСС) Юнкер еще на прошлом экономическом форуме в Санкт-Петербурге (в 2016 году) заявил, что отдает предпочтение газопроводам, которые объединяют, а не которые разъединяют, - сказал Схинас. - Но ЕК - это институт, основанный на соблюдении законов, и он не может принимать по своему усмотрению решения, предпочитая один проект, и блокируя другой. Наше решение должно быть основано на законе и ни на чем другом, иначе оно будет оспорено в суде. В этом случае, так же, как и во всех остальных случаях мы будем использовать закон".

Впрочем он тут же добавил, что под "Северный поток-2" Еврокомиссия уже разрабатывает некую особую законодательную базу. "ЕК в настоящий момент разрабатывает легальные рамки, которые обеспечат, чтобы такой важный инфраструктурный проект осуществляется не в юридическом вакууме. Этот проект будет предложен Совету ЕС в предстоящие дни, и, надеюсь, что Совет, как и другие институты (ЕС) его поддержат", - отметил Схинас.

Подход Туска

Газета Financial Times ранее во вторник сообщила о письме Туска Юнкеру, в котором глава Европейского совета призвал к максимальному ужесточению подхода ЕС к сооружению газопровода "Северный поток-2", поскольку Туску кажется, что трубопровод будет противоречить интересам сообщества.

Данный проект "противоречит цели, которую мы поставили перед энергетическим союзом", приводит издание слова Туска. "Это сделает нас более зависимыми от российских поставок", - утверждает глава Евросовета. "Кроме того, это укрепит позиции "Газпрома" как доминирующего поставщика газа ЕС, - говорится в послании. - Короче говоря, это не будет служить высшим европейским интересам". "Северный поток-2" позволит (России) закрыть транзитный маршрут через Украину", поставив наших партнеров в зависимость от РФ, указывает Туск.

ЕК, как явствует из его письма, должна быть максимально взыскательной в этом отношении. Глава Евросовета призвал Юнкера потребовать, чтобы "все правила, а также политические цели (ЕС) были полностью учтены применительно к данному проекту".

Датский взгляд

Как напоминает газета, Дания, через территориальные воды которой должен пройти газопровод, разрабатывает законопроект, предполагающий, что при оценке возможности сооружения подобных проектов, как "Северный поток-2", следовало бы принимать во внимание внешнеполитические аспекты и проблемы безопасности.

Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".