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В Оренбурге в этом году будет создан экспортный центр для малого и среднего бизнеса

Экономика и бизнес
6 июня, 15:08 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 6, июня. /ТАСС

Соглашение о создании центра было подписано на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" представителями Оренбургской области и Российского экспортного центра (РЭЦ)

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ОРЕНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Региональный экспортный центр откроется в Оренбургской области во второй половине 2017 года, сообщил ТАСС губернатор региона Юрий Берг.

Соглашение о создании центра было подписано на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" представителями Оренбургской области и Российского экспортного центра (РЭЦ). Российский экспортный центр создан в структуре Внешэкономбанка для поддержки экспортеров.

"Региональный экспортный центр в Оренбургской области будет создан во второй половине текущего года. Помощь центра будет востребована производственными предприятиями перерабатывающей и пищевой промышленности, а также теми субъектами малого и среднего бизнеса, деятельность которых изначально ориентирована на внешний рынок", - сказал губернатор региона.

По его словам, созданием центра занимается Корпорация развития Оренбургской области. Центр будет вовлекать в экспортную деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства и содействовать их выходу на международные рынки товаров, услуг и технологий. Кроме того, большое внимание будет уделено реализации в регионе образовательного проекта РЭЦ.

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