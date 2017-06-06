Молдавия будет импортировать 70% электроэнергии из РФ в результате контракта с "Интер РАО"

КИШИНЕВ, 6 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Принадлежащая "Интер РАО" "Молдавская ГРЭС" (Приднестровье) возобновила поставки электроэнергии в Молдавию и будет обеспечивать 70% ее импорта, сообщило министерство экономики Молдавии, уточняя данные подписанного контракта.

Остальные 30% останутся за украинской "ДТЭК Энерго". Как сообщает министерство, российская компания будет поставлять электроэнергию по $45 за МВт/ч, в то время как из Украины Молдавия импортирует электроэнергию по $50,2 за МВт/ч.

"Решение о проведении переговоров и подписании контракта было принято "Энергоком" после оценки ситуации на энергетическом рынке в регионе и более выгодному предложению, а также в целях диверсификации источников поставок, что позволит укрепить энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении.

"Молдавская ГРЭС", которая десятилетия являлась главным поставщиком электроэнергии в Молдавию, прекратила ее подачу с 1 апреля нынешнего года. Это произошло после того, как конкурс на ее поставку с 1 апреля по 31 марта 2018 года выиграла украинская компания "ДТЭК Энерго".

ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", - одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2520 МВт. Основными видами топлива являются газ и уголь.