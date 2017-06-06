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Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении поправки в бюджет-2017

Экономика и бизнес
6 июня, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Согласно документу, дефицит бюджета сокращается до 1,924 трлн рублей и составит 2,1% ВВП вместо запланированных ранее 3,2%

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственные поправки в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", уточняющие основные параметры бюджета на текущий год.

Согласно документу, предполагаемые доходы бюджета в 2017 году увеличиваются до 14,679 трлн рублей (15,9% ВВП) с 13,488 трлн рублей, расходы - до 16,603 трлн рублей (18% ВВП) с 16,241 трлн рублей. Дефицит бюджета сокращается до 1,924 трлн рублей и составит 2,1% ВВП вместо запланированных ранее 3,2%. Основным источником финансирования дефицита бюджета в текущем году будут средства Резервного фонда в сумме 1,06 трлн рублей.

Прогнозная номинальная величина ВВП на 2017 год возрастет до 92,19 трлн рублей с 86,806 трлн рублей, а прогнозируемый уровень инфляции - сократится до 3,8% с 4%. Предельный объем внутреннего долга РФ сокращается на 1,125 трлн рублей, до 9,227 трлн рублей, внешнего - на 101 млрд рублей, до 3,52 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы в 2017 году увеличиваются на 471,824 млрд рублей, из которых на замещение выпадающих источников финансирования дефицита бюджета будет направлено 109,992 млрд рублей, на увеличение расходов бюджета - 361,832 млрд рублей. В целом расходы бюджета в 2017 году вырастут за счет увеличения расходов на отдельные направления на 386,68 млрд рублей и сокращения расходов по иным направлениям на 24,85 миллиарда рублей.

Поправки также предусматривают перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям исполнителей госпрограмм и главных распорядителей средств федерального бюджета на 71,6 млрд рублей. 10 млрд рублей будут направлены регионам - средства получат те субъекты РФ, которые добьются лучших результатов в развитии налогового потенциала. Кроме того, около 3 млрд дополнительно планируется выделить для поддержки региональных бюджетов.

Поправки к бюджету будут рассмотрены в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня.

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