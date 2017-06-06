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Минпромторг категорически против новых изменений в закон о торговле

Экономика и бизнес
6 июня, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По мнению замглавы министерства Виктора Евтухова, отрасль должна приспособиться к новым правилам

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпромторг России считает, что закон о торговле не требует новых поправок, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов, выступая на "Неделе российского ритейла".

"Случаев неисполнения закона (о торговле), нарушений каких-то его норм становится все меньше и меньше. Это не может не радовать. Поэтому мы, конечно, категорически выступаем против внесения каких-то очередных изменений в законодательство о торговле", - сказал Евтухов.

По его мнению, отрасль должна приспособиться к новым правилам. "Надо дать поработать, надо проводить мониторинг, надо дать возможность участникам рынка приспособиться к новым условиям. А то у нас, как у Жванецкого получается: "отношения с детьми не сложились, будем рожать до полного взаимопонимания", - подчеркнул замминистра.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров отметил, что после ограничения ретро-бонусов для ритейла, выплачиваемого поставщиками, с 10 до 5% сети стали требовать скидок от поставщиков и прописывать в контрактах штрафы, "несоразмерные возможному ущербу" для обеспечения доходности. Пока ФАС не выходила с инициативой регулирования штрафов и скидок для ритейлеров, так как считает, что ритейлеры и поставщики должны сами договориться. Но если этого не произойдет, то "регулирование штрафных санкций допустимо", подчеркнул Кашеваров.

"В принципе, если опять рынок сам с собой не договорится, тогда придется опять выходить регуляторам со своими предложениями", - сказал он.

Поправки к закону "О торговле", ограничивающие вознаграждение (ретро-бонус), которое получают торговые сети от поставщиков за покупку определенного количества товаров, вступили в силу в июле 2016 года. Размер ретро-бонусов был снижен с 10% до 5%. В сумму вознаграждения для торговых сетей включается плата за продвижение товаров, их обработку и упаковку.

Согласно закону, все договоры между сетями и поставщиками было необходимо привести в соответствие с поправками к 1 января 2017 года.

ФАС провела первый этап мониторинга исполнения закона. Оказалось, что 11% договоров не соответствовали требованиям. По словам Кашеварова, проверка показала, что напрямую закон о торговле чаще нарушают региональные сети, а федеральные ищут лазейки в новом законодательстве.

ФАС продолжит контролировать соблюдение закона и к сентябрю представит результаты второго этапа мониторинга.

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