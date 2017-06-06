Соколов: транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Транспортное и, в частности, воздушное пространство (ЕврАзЭС - прим. ТАСС) станет единым к 2025 году",- сообщил Соколов.