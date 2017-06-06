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Соколов: транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года

Экономика и бизнес
6 июня, 16:57 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Транспортное и, в частности, воздушное пространство (ЕврАзЭС - прим. ТАСС) станет единым к 2025 году",- сообщил Соколов.

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