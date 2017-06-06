Соколов: транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года

Башкирия пошла против "Системы" вслед за "Роснефтью"Экономика и бизнес 6 июня, 17:06
Законопроект о новых правилах избрания главы РАН внесен в ДумуНаука 6 июня, 16:34
Футболист "Барселоны" Туран исключен из сборной Турции после нападения на журналистаСпорт 6 июня, 16:28
Опрос: почти половина американцев выступает против выхода США из соглашения по климатуМеждународная панорама 6 июня, 16:21
"Спартак" объявил о продлении контракта с главным тренером КарреройСпорт 6 июня, 16:21
Лавров: Запад не может призвать находящихся у власти в Киеве радикалов к порядкуПолитика 6 июня, 16:16
Футбольный клуб "Терек" будет переименован в "Ахмат"Спорт 6 июня, 16:16
Чудновец не пойдет на выборы главы Свердловской области от Народной партии РоссииПолитика 6 июня, 16:12
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3CАрмия и ОПК 6 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Транспортное и, в частности, воздушное пространство (ЕврАзЭС - прим. ТАСС) станет единым к 2025 году",- сообщил Соколов.