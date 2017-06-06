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Минэнерго России не обеспокоено ситуацией с Катаром

Экономика и бизнес
6 июня, 17:39 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Отвечая на вопрос, не отразится ли разрыв дипломатических отношений ряда стран с Катаром на сделке ОПЕК, замминистра энергетики Кирилл Молодцов сказал: "Я ничего не слышал"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минэнерго России не обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг Катара. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Нет, не обеспокоены", - сказал он. Отвечая на вопрос, не отразится ли разрыв дипломатических отношений ряда стран с Катаром на сделке ОПЕК, замминистра сказал: "Я ничего не слышал".

В конце 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в том числе Россия, договорились в первом полугодии 2017 года сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн баррелей (относительно уровня октября 2016 года). Россия, в частности, обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки.

На встрече в Вене 25 мая все участники соглашения договорились продлить его действие до апреля 2018 года. Квоты стран остаются прежними.

Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.

Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

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Ситуация вокруг Катара Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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