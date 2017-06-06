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Системе ГЛОНАСС придумают применение в экономике страны

Экономика и бизнес
6 июня, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Программа должна быть подготовлена к 15 сентября, стоимость работы оценивается в 2 млн 500 тыс. рублей

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Головной научный институт ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш объявил конкурс на разработку предложений по расширению областей использования и внедрения системы ГЛОНАСС, говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

"Формулировка и обоснование предложений по расширению областей использования и внедрения спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в социально-экономической сфере", - говорится в документации о целях работ.

Программа должна быть подготовлена к 15 сентября 2017 года. Стоимость работы - 2 млн 500 тыс. рублей.

Исполнитель должен разработать проект методики количественной оценки коммерциализации технологий ГЛОНАСС, определить новые перспективные области использования навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, сформулировать предложения по развитию системы и ее функциональных дополнений.

Российская система ГЛОНАСС - аналог американской GPS. Она предназначена для определения координат с использованием спутниковых сигналов и передачи потребителям точного времени.

Система насчитывает 27 космических аппаратов.

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