Системе ГЛОНАСС придумают применение в экономике страны

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Головной научный институт ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш объявил конкурс на разработку предложений по расширению областей использования и внедрения системы ГЛОНАСС, говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.
"Формулировка и обоснование предложений по расширению областей использования и внедрения спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в социально-экономической сфере", - говорится в документации о целях работ.
Программа должна быть подготовлена к 15 сентября 2017 года. Стоимость работы - 2 млн 500 тыс. рублей.
Исполнитель должен разработать проект методики количественной оценки коммерциализации технологий ГЛОНАСС, определить новые перспективные области использования навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, сформулировать предложения по развитию системы и ее функциональных дополнений.
Российская система ГЛОНАСС - аналог американской GPS. Она предназначена для определения координат с использованием спутниковых сигналов и передачи потребителям точного времени.
Система насчитывает 27 космических аппаратов.