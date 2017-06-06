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ФАС рассчитывает добиться удвоения прямых закупок у МСБ

Экономика и бизнес
6 июня, 19:31 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших

Замруководителя ведомства Сергей Пузыревский сообщил, что сегодня по стране объем госзаказа составляет 5,8 трлн рублей

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УЛЬЯНОВСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) намерена добиться, чтобы малый и средний бизнес стал прямым поставщиком товаров, а также удвоить число прямых закупок у МСБ. Об этом сообщил на совещании в Ульяновске заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский.

"Одна из задач - удвоение прямых закупок субъектов малого и среднего предпринимательства. Когда мы начинаем проверять, выясняется, что поставщик - крупная компания, а где-то у него там на подряде есть малый бизнес. В итоге найти его невозможно", - сказал он.

Пузыревский добавил, что малый бизнес должен быть прямым поставщиком. "Причем малый бизнес - не продавец, а малый бизнес - производитель", - подчеркнул он.

По данным заместителя руководителя ФАС, сегодня по стране объем госзаказа составляет 5,8 трлн рублей. В свою очередь, закупки естественных монополий и госкомпаний - 24 трлн рублей. "Если 10% от этой суммы будет (направлено - прим. ТАСС) малому и среднему бизнесу, то такой поддержки найти практически невозможно", - уточнил он.

Замруководителя ФАС России на совещании также отметил, что ведомством на сегодняшний день подготовлен Национальный план развития конкуренции. Документ направлен на попытку устранения тех негативных тенденций, которые существуют в экономике.

Он уточнил, что важно сохранить конкурентные рынки и тем самым дать возможность их дальнейшей реализации, и через определенный период они свой эффект дадут в первую очередь в виде качественного товара, во вторую - низкой цены.

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