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Структура Дерипаски изучает отказ суда в удовлетворении апелляции по иску к Morgan Stanley

Экономика и бизнес
6 июня, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня /ТАСС

В ноябре 2015 года суд принял сторону банка в споре с компанией Veleron, которая обвиняла Morgan Stanley в потере на инвестициях в канадского производителя автокомпонентов Magna International

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МОСКВА, 6 июня /ТАСС/. Представители нидерландской компании Veleron, структуры российского бизнесмена Олега Дерипаски, в настоящее время изучают решение Федерального апелляционного суда в Нью-Йорке, который отказался удовлетворить апелляцию на решение по иску к американскому банку Morgan Stanley, говорится в сообщении представителя Veleron.

В ноябре 2015 года Федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка принял сторону банка в споре с Veleron, которая обвиняла Morgan Stanley в потере на инвестициях в канадского производителя автокомпонентов Magna International. Дерипаска требовал от банка возмещения убытков в размере от $15 до $25 млн.

"Veleron доказал ранее в ходе слушаний, и с чем согласилось жюри присяжных, что Morgan Stanley действительно торговал акциями компании Magna, опираясь на полученную банком инсайдерскую информацию, которую не имел права использовать в трейдинговых операциях. К сожалению, суд присяжных принял сторону Morgan Stanley в вопросе о наличии намерения Morgan Stanley нарушить законодательство США об инсайдерской торговле, что было также подтверждено сегодня в апелляционной инстанции. Представители Veleron в настоящее время внимательно изучают решение апелляционного суда, не предоставляя никаких иных комментариев по делу", - говорится в сообщении компании.

В 2015 году источник ТАСС, знакомый с ходом судебного разбирательства, сообщал, что Veleron подала иск к Morgan Stanley за нелегальное использование инсайдерской информации в своих интересах. По мнению Veleron, в 2008 году Morgan Stanley получила от кредитора Veleron конфиденциальную информацию о наступающем дефолте компании. Еще до того, как эта информация стала публичной, Morgan Stanley воспользовалась закрытыми данными для получения собственной выгоды.

Буквально в течение нескольких часов, пока готовилась продажа пакета Veleron в компании Magna, и в нарушение своих обязательств по соблюдению конфиденциальности, Morgan Stanley выставила акции Magna на "коротких позициях", понимая, какое влияние такие условия продажи окажут на цену акций, говорил источник. В своем иске Veleron утверждала, что действия Morgan Stanley привели к падению стоимости акций Magna.

По данным адвокатов российского бизнесмена, Morgan Stanley использовал инсайдерскую информацию о покупке Дерипаской доли в Magna на общую сумму в $1,5 млрд для получения незаконной прибыли в сделках на фондовом рынке. При этом банк не участвовал в сделке Дерипаски, но знал о ней от BNP Paribas, говорится в иске.

В 2007 году компания "Русские машины", входящая в "БазЭл" Олега Дерипаски, приобрела 20% акций канадской Magna за $1,5 млрд. Для данной сделки был привлечен кредит BNP Paribas под залог акций Magna. Осенью 2008 года структуры Дерипаски полностью вышли из инвестиций в компанию Magna, передав свой пакет банкам-кредиторам в связи с падением курса акций.

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Дерипаска, Олег Владимирович
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