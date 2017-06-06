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АФК "Система" считает несостоятельными аргументы "Роснефти" в споре вокруг "Башнефти"

Экономика и бизнес
6 июня, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Все документы были подготовлены "в полном соответствии с корпоративными процедурами и требованиями действующего законодательства", рассказал официальный представитель АФК Сергей Копытов

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. АФК "Система" считает несостоятельными доказательства, заявленные "Роснефтью" в ходе предварительного заседания по иску нефтяной компании о взыскании с "Системы" убытков в размере 170,6 млрд рублей, якобы понесенных в результате реорганизации принадлежавшей АФК компании "Башнефть".

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Об этом ТАСС сообщил официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов.

"АФК "Система" по-прежнему убеждена в полной несостоятельности как иска в целом, так и заявленных в ходе предварительного заседания якобы новых доказательств истцов", - сказал Копытов.

Как подчеркнул представитель АФК, все документы, касавшиеся реорганизации "Башнефти", включая разделительный баланс, были подготовлены "в полном соответствии с корпоративными процедурами и требованиями действующего законодательства".

"В строгом соответствии с требованиями законодательства и положениями разделительного баланса, который был предоставлен всем акционерам перед общим собранием, отдельные статьи разделительного баланса подлежали актуализации с учетом изменений текущей рыночной стоимости акций "Башнефти" на дату завершения реорганизации. Указанные корректировки, таким образом, были обусловлены исключительно ростом котировок акций "Башнефти" на момент завершения реорганизации и не имели (и не могли иметь) какого бы то ни было негативного эффекта для всех участников реорганизации", - пояснил Копытов.

Суть иска

В мае этого года "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля.

Представитель "Башнефти" отмечал, что "из протокола о решениях, принятых на общем собрании акционеров в феврале 2014 года видно, что более 80% миноритарных акционеров проголосовали против решения о реорганизации".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

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