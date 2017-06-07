Медведев обсудит в Ульяновске меры господдержки авиапрома

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит в среду с рабочим визитом Ульяновск. Как сообщили в пресс-службе главы правительства, премьер проведет совещание по вопросу поддержки авиационной промышленности.
Ожидается, что участники совещания "обсудят дополнительные меры государственной поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов отечественных воздушных судов, а также вопросы стимулирования спроса на российскую авиационную технику". В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, а также главы профильных предприятий.
В пресс-службе также сообщили, что Медведев планирует посетить два ульяновских авиационных предприятия - АО "Авиастар-СП" и АО "АэроКомпозит-Ульяновск".
"Авиастар-СП" - крупнейшее в России предприятие по выпуску авиатехники. Завод специализируется на производстве военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, ведет монтаж интерьеров и отработку систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Также АО "Авиастар-СП" участвует в кооперации по производству нового пассажирского самолета МС-21.
АО "АэроКомпозит" создано в рамках реализации проекта ОАК по созданию специализированных центров компетенций. Основной целью компании стали работы в сфере инновационных разработок и производства элементов конструкций из полимерных композиционных материалов для авиапромышленности.
С момента образования АО "АэроКомпозит" было подключено к проекту создания самолета МС-21 в качестве изготовителя композитного крыла. На производственных мощностях завода "АэроКомпозит - Ульяновск" с помощью инфузионной технологии изготавливаются силовые элементы консолей крыла МС-21. Это позволяет создавать длинномерные интегральные композитные конструкции единым монолитом без дополнительного крепежа (например, панель консоли крыла длиной 18 метров).