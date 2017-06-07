Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев обсудит в Ульяновске меры господдержки авиапрома

Экономика и бизнес
7 июня, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Премьер планирует посетить два ульяновских авиационных предприятия - АО "Авиастар-СП" и АО "АэроКомпозит-Ульяновск"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит в среду с рабочим визитом Ульяновск. Как сообщили в пресс-службе главы правительства, премьер проведет совещание по вопросу поддержки авиационной промышленности.

Ожидается, что участники совещания "обсудят дополнительные меры государственной поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов отечественных воздушных судов, а также вопросы стимулирования спроса на российскую авиационную технику". В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, а также главы профильных предприятий.

В пресс-службе также сообщили, что Медведев планирует посетить два ульяновских авиационных предприятия - АО "Авиастар-СП" и АО "АэроКомпозит-Ульяновск".

"Авиастар-СП" - крупнейшее в России предприятие по выпуску авиатехники. Завод специализируется на производстве военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, ведет монтаж интерьеров и отработку систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Также АО "Авиастар-СП" участвует в кооперации по производству нового пассажирского самолета МС-21.

АО "АэроКомпозит" создано в рамках реализации проекта ОАК по созданию специализированных центров компетенций. Основной целью компании стали работы в сфере инновационных разработок и производства элементов конструкций из полимерных композиционных материалов для авиапромышленности.

С момента образования АО "АэроКомпозит" было подключено к проекту создания самолета МС-21 в качестве изготовителя композитного крыла. На производственных мощностях завода "АэроКомпозит - Ульяновск" с помощью инфузионной технологии изготавливаются силовые элементы консолей крыла МС-21. Это позволяет создавать длинномерные интегральные композитные конструкции единым монолитом без дополнительного крепежа (например, панель консоли крыла длиной 18 метров).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
2
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
3
Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов
4
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает вину
5
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
6
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
7
Sky: Саудовская Аравия выдвинула 10 условий для нормализации отношений с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама