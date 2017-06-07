В Японии успешно перезапустили пятый реактор за два года

ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Перезапуск третьего реактора АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи на побережье Японского моря, осуществленный во вторник, прошел успешно. Об этом сообщила энергетическая компания Kansai Electric Power (KEPCO).

По ее данным, установка достигла так называемого состояния критичности, что означает выход на условия, при которых в ядерной установке может поддерживаться цепная реакция. Теперь специалисты приступили к полной проверке всех систем реактора. Как ожидается, он начнет вырабатывать электричество уже в эту пятницу, а подключение энергоблока к сети для коммерческого использования произойдет в начале июля. Этим летом, после завершения всех операций на "Такахаме", KEPCO обещает снизить цены на коммунальные услуги для потребителей.

Сейчас в Японии работают пять реакторов на трех станциях. Первые два из них, на АЭС "Сэндай" (юго-западная префектура Кагосима), были перезапущены в 2015 году. Также к сети подключен один энергоблок АЭС "Иката" (остров Кюсю).

Третий и четвертый энергоблоки АЭС "Такахама" уже были перезапущены в прошлом году после остановки в связи с аварией на станции "Фукусима-1", однако спустя несколько месяцев они снова были остановлены по решению суда города Оцу (административный центр соседней с Фукуи префектуры Сига). В конце марта KEPCO удалось обжаловать это решение, в компании заверили, что повысили меры безопасности на АЭС, в том числе на случай сильного землетрясения и цунами, а также подготовили новые эвакуационные планы для проживающего в районе станции населения.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла 11 марта 2011 года. После этого в стране были отключены все 48 коммерческих реакторов, что стало серьезным испытанием для энергетики Японии, которая около 30% своих энергетических потребностей компенсировала за счет использования атома.