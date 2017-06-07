Nikkei: мобильная связь в формате 5G будет доступна на всей территории Японии в 2023 году

ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Мобильная связь пятого поколения (5G) будет доступна на всей территории Японии в 2023 году, а в отдельных районах страны ей можно будет воспользоваться уже к 2020 году. Как сообщила в среду ведущая деловая газета Nikkei, тройка главных японских операторов NTT Docomo, KDDI и SoftBank намерены вложить для модернизации сетей 5 трлн иен (около $45,7 млрд).

Внедрение 5G, позволяющей передавать данные со скоростью в 100 раз быстрее используемой сейчас 4G, начнется с центральных районов, в первую очередь в Токио, а также в местах проведения соревнований Олимпиады и Паралимпиады 2020 года. Инвестиции в первые базовые станции и сопутствующее оборудование будут направлены уже в 2019 году. Как считают операторы, на разработку совместимых с 5G устройств уйдет примерно год.

Вместе с тем дополнительных расходов операторы надеются избежать, поскольку в ряде случаев для перехода на новый формат передачи данных достаточно будет лишь перенастроить оборудование. Кроме того конкуренты договорились о совместном использовании станций связи в крупных городах. Для сравнения, на переход к формату 4G операторы в Японии потратили 6 трлн иен (около $54,8 млрд).

Развитие сетей нового поколения, по мнению экспертов, открывает перспективу активного развития технологий "интернета вещей", беспилотных автомобилей и дистанционной медицины. Так, благодаря быстрой передаче данных промышленные корпорации смогут объединить в сети производственное оборудование, что позволит снизить издержки. Автономные автомобили смогут обмениваться сигналами между собой за тысячные доли секунды, благодаря чему значительно снизится вероятность аварий. Большой толчок может получить медицина, поскольку эксперты ожидают стремительного развития технологий дистанционной хирургии с помощью виртуальной реальности.