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Суд оштрафовал авиакомпанию "Якутия", которая задержала 56 регулярных рейсов

Экономика и бизнес
7 июня, 4:40 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 7, июня. /ТАСС

Компании предстоит выплатить 100 тыс. рублей

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ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей авиакомпанию "Якутия", которая менее чем за два месяца 56 раз задержала регулярные авиарейсы более чем на два часа, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что с 15 февраля по 5 апреля 2017 года АО "Авиакомпания "Якутия" допустила 56 фактов задержки регулярных авиарейсов по вине авиакомпании более чем на два часа... Постановлением мирового суда авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей", - сказали в ведомстве.

К административной ответственности также привлечена авиакомпания "Полярные Авиалинии", которая с 24 февраля по 5 апреля 2017 года допустила восемь задержек. Мировой суд вынес ей предупреждение.

Причинами задержек, по данным ведомства, стало отсутствие резервных воздушных судов или не предоставление резервного судна в связи с его неисправностью.

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