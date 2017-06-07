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"Ъ": Кудрин рекомендует сократить на 30% число госслужащих

Экономика и бизнес
7 июня, 5:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Согласно предложению Центра стратегических разработок, к 2024 году нужно также на треть сократить затраты на госуправление

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Глава центра Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин

Глава центра Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным, предлагает до 2024 года уволить около 30% госслужащих в рамках реформы госуправления, а также на треть сократить затраты на госуправление. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ", которая ознакомилась с положениями соответствующего проекта ЦСР.

"Технические цели программы до 2024 года - повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50%, снижение доли расходов на обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5% до 1,74%, участие в проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям (вне рутинных процессов и проектов) - до 20%. Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться - с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6, т. е. примерно на 30%", - пишет "Коммерсантъ".

По информации газеты, проект предполагает также снижение стоимости госуправления с 2844 руб. в год на гражданина до 1990 руб.

Программа предлагает сделать госслужбу смешанной, выделив в ней срочные контракты и систему "карьерной" госслужбы, а также централизовать управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. При этом планируется повысить рост оценки престижности госслужбы для населения с нынешних 6% до 60%.

По оценке газеты, интересно предложение создания аналога "бэк-офиса" для выполнения рутинных операций документооборота и делопроизводства, а также идея "административного трибунала" для быстрой процедуры отмены избыточного госрегулирования.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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