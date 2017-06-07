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СМИ: Малайзия с 1 августа вводит налог на туристов

Экономика и бизнес
7 июня, 6:06 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Сумма налога будет зависеть от категории гостиницы, в которой планирует остановиться гость

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СИНГАПУР, 7 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии с 1 августа вводят "налог на туристов", сумма которого будет зависеть от категории гостиниц, где планируют останавливаться гости. Об этом сообщает газета New Straits Times.

Налог будет взиматься с местных и зарубежных постояльцев вне зависимости от целей путешествия. Фиксированная ставка на проживание в пятизвездочной гостинице составит 20 рингит ($4,6), четырехзвездочных - 10 рингит ($2,3), трехзвездочных - 5 рингит ($1,2).

Как отметил министр туризма и культуры страны Назри Абдул Азиз, в случае заполнения всех гостиниц Малайзии как минимум на 60% поступления в казну от подобного налога составят не менее 654 млн рингит ($153 млн).

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