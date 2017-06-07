Чукотка представит на ВЭФ-2017 павильон в виде кита

АНАДЫРЬ, 7 июня. /ТАСС/. Чукотка изготовит павильон в виде кита для экспозиции на "Улице Дальнего Востока", которая будет построена во Владивостоке во время Восточного экономического форума в сентябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатор Чукотского автономного округа Романа Копина.

"Мы не просто так обратились к образу кита. Это мифический образ для коренного населения округа, для тех, кто живет на побережье. В старинных преданиях и легендах не редко можно услышать, что человек прежде был китом. Не хочу раскрывать все детали экспозиции, приглашаю прийти и посмотреть павильон Чукотки на "Улице Дальнего Востока", - цитирует пресс-служба Копина.

Длина павильона в виде кита составит 10 метров, ширина - 2,5 метра. Внутри расположатся два зала, в которых посетители увидят видеоизображения кита со звуковыми спецэффектами. Там же будут установлены мультимедийные экраны с информацией об ареале обитания и особенностях поведения морского исполина.

Чукотский автономный округ примет участие в Восточном экономическом форуме в третий раз. На ВЭФ-2016 правительство региона подписало соглашений и контрактов с инвесторами на сумму 70 млрд рублей. На "Улице Дальнего Востока" округ представлял экспозицию "Вселенная белого медведя", где подробно рассказывалось о "хозяине Арктики". В 2017 году форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.