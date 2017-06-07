Инвестор вложит в строительство объектов туризма в столице Камчатки 3 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Туристско-рекреационную зону стоимостью 3 млрд рублей построит инвестор на берегу Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском, сообщила в среду пресс-служба правительства Камчатского края по итогам встречи в Москве губернатора региона Владимира Илюхина с руководителями компании "Кедр" Николаем Ульяновым и Дмитрием Рабышевым.

"Компания "Кедр" намерена реализовать на территории края два масштабных инфраструктурных проекта с общей суммой инвестиций свыше 3 млрд рублей. В планах инвестора построить в Петропавловске-Камчатском туристско-рекреационный кластер на месте промышленной площадки судоремонтного завода "Фреза" и экологический отель на берегу Авачинской бухты", - говорится в сообщении.

Для этого между Корпорацией развития Камчатки и компанией заключено соглашение о намерениях, и проект создания туристско-рекреационного комплекса уже перешел в стадию реализации.

"Второй проект, предполагающий создание экологического отеля на берегу Авачинской губы, является частью концепции, реализуемой "Кедр" в нескольких российских регионах. Гостиницы создаются в точках притяжения туристов таким образом, чтобы оригинальная архитектура возводимых комплексов органично вписывалась в природные ландшафты. Клиентский сегмент комплексов включает в себя приверженцев семейного отдыха, а также экологического, спортивного, событийного, фольклорного туризма", - сообщила пресс-служба.

Строительство гостиниц является актуальной темой для Камчатки, так как туристический поток на полуостров из года в году увеличивается. Так, если в 2015 году в регион приехало около 180 тыс. туристов, то в 2016 году уже почти 200 тыс. человек. На Камчатке туристы предпочитают путешествовать по вулканам, сплавляться по горным рекам, а также рыбачить на лососей.