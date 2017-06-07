Единый залоговый фонд для предпринимателей планируют создать к осени 2017 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Всероссийский залоговый фонд для изменения меры пресечения предпринимателям взамен на залог планируется создать до конца лета 2017 года. На первом этапе он будет рассчитан на помощь для порядка 50 бизнесменов в год, сообщил ТАСС руководитель проекта Александр Хуруджи.

Ранее о создании такого фонда заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Надеемся, что он (фонд) к концу лета сможет начать работать, начнется наполнение его финансами. По моим оценкам, это серьезно изменит ситуацию с основаниями для изменения мер пресечения на более мягкую и в частности, на залог", - сказал Хуруджи.

По его словам, в настоящее время готовится проект создания фонда, он будет представлен Титову, затем начнется его регистрация, будут сформированы органы управления и наблюдательный совет.

"Поскольку фонд будет иметь формат всероссийского, мы не исключаем возможность, что придется поручаться не только за тех, кто находится в российской юрисдикции. Но на первом этапе по России мы, конечно, должны отработать методологию и все остальное. Мы считаем, что фонд должен стартовать с суммы 100 млн, но все будет зависеть от того, какое количество будет участников, - пояснил собеседник. - Залоги сейчас разные - это и 2, и 5, и 10 млн рублей, мы условно рассчитываем на 50 человек в год".

Как будет работать фонд

Хуруджи отметил, что до утверждения проекта рано говорить о конкретных механизмах выделения средств и о структуре управления фондов. Вместе с тем уже понятно, что фонд, в частности, выступит помощником для родственников задержанных бизнесменов.

"Например, когда суд определил внести залог в 3 млн, а у родственников есть 2 млн и они готовы предоставить активы. Как прописано в законодательстве, что это может быть любое имущество - движимое, недвижимое, акции и все остальное, но речь, как правило, идет о деньгах. Фонд может себе позволить в некоторых случаях использовать денежные средства, имея гарантию, что он, в случае чего, получит какую-нибудь недвижимость, или еще что-то. Фактически перевести (залог) в удобопонятный вид для суда", - пояснил он.

Кроме того, фонд сможет аккумулировать средства различных людей для внесения залога за конкретного человека. "Когда за человека, который оказался в неволе, хочет дать (залог) друг, брат, сват, родственник и каждый понемножку, фонд будет выступать в роли аккумулятора этих ресурсов, - сказал Хуруджи. - Дальше - человек исполнил все свои обязательства, отсудился, не нарушил меры, деньги всем вернулись. Да, все эти деньги с вероятностью 99,9% получите назад, потому что статистика говорит о том, что такую меру пресечения нарушает менее 0,1%".

Он добавил, что для выделения средств будет создана система контроля наподобие той, которую используют банки, фонд будет проверять того, за кого он поручается. Средства на внесение залога, по словам Хуруджи, будут выдаваться в случае, если члены экспертного совета фонда будут уверены, что предприниматель не скроется. Наполняться фонд будет усилиями неравнодушных бизнесменов на добровольной основе, а участие в таком фонде позволит обезличить поддержку. "Не всегда люди готовы открыто говорить, что "я помог этому человеку", - пояснил Хуруджи.

Говоря об управлении фондом, Хуруджи заметил, что органы управления "должны быть настолько прозрачными, чтобы не было искушений и зависимости от какого-то конкретного человека". "Чтобы эту идею не извратить, мы сделаем все, чтобы все документы, все регламенты по фонду были максимально конкретно прописаны", - заверил он.

Дело Хуруджи

Руководитель проекта Александр Хуруджи, основной владелец АО "Энергия" и бывший руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе (ЮФО), провел в СИЗО более полугода, а в этом году был оправдан судом Ростова-на-Дону. Также оправдан предприниматель Сергей Конопский. Кроме того, суд постановил возвратить Хуруджи залог в 5 млн рублей, оставить гражданский иск в 478 млн рублей без рассмотрения.

По версии следствия, фигуранты в 2013 году предоставляли в региональную службу по тарифам в Ростовской области недостоверные документы для установления индивидуальных тарифов для АО "Энергия". После этого они купили дополнительное сетевое оборудование, позволившее увеличить объемы поставляемой энергии, но при этом ничего не сделали для снижения тарифов. В результате, считает следствие, ими было похищено 478 млн рублей.

В ходе судебных прений государственный обвинитель предложил исключить из обвинения подсудимых статью в мошенничестве на 471 млн рублей, а также отказался от поддержания обвинения Хуруджи по легализации средств. Суд в итоге оправдал обоих. Комментируя вердикт суда, Титов назвал его торжеством правосудия.