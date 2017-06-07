Абхазия рассчитывает ближайшей зимой восстановить объем экспорта мандаринов в РФ

СУХУМ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Абхазии рассчитывают на восстановление объема экспорта мандаринов в Россию ближайшей зимой после резкого спада в прошлом сезоне, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Даур Тарба.

"Несмотря на то что в этом году из-за холодов цветение мандариновых деревьев местами не совсем удовлетворительное, мы, тем не менее, надеемся, что поставки абхазских мандаринов на российский рынок по сравнению с прошлым годом, когда произошел резкий спад, будут увеличены", - сказал он.

По его словам, на урожай мандаринов 2016-2017 года повлиял ряд факторов: неожиданные заморозки в разгар сбора цитрусовых в ноябре, продолжительные дожди (собирать мандарины можно только в сухую погоду), а также нашествие вредителя - мраморного клопа. Экспорт в минувшем году снизился на 40%, в то время как годом ранее было вывезено около 40 тыс. тонн мандаринов.

"Международные организации подарили недавно Минсельхозу 1500 ловушек для мраморных клопов, которые распределили по мандариновым хозяйствам восточной Абхазии, где их было больше всего. В ближайшее время в республику завезут и химикаты для борьбы с этим вредителем", - сказал министр.

В свою очередь, торговый представитель РФ в Абхазии Владимир Некрасов рассказал ТАСС, что в минувшем году экспорт снизился также из-за завышенных цен на продукцию. "В регионах России все знают экологически чистый и вкусный абхазский мандарин, конъюнктура рынка цитрусовых связана со спросом и предложением, и на основании этого формируется стоимость", - отметил он. Также, по его словам, в республике не хватает инфраструктуры и системы сбора, калибровки, хранения, переработки и упаковки продукции, чтобы эффективно осуществлять экспорт цитрусовых.

По информации Минсельхоза, основная часть мандаринов произрастает в частных хозяйствах Абхазии. Мандарины выращивают во всей республике, но более всего - в Гулрыпшском районе. Цитрусовый сезон в Абхазии обычно начинается с середины октября, когда приступают к сбору урожая. Пик сезона приходится на декабрь, когда сбор урожая завершается и основная часть экспортирована в Российскую Федерацию, а уже в январе-феврале остатки вывозятся небольшими партиями.