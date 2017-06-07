Минстрой понизил прогноз по объему ввода жилья в 2017 году

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минстрой России прогнозирует объем ввода жилья в России в 2017 году на уровне 75 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках конференции РБК "Недвижимость в России".

"По нашим оценкам, 75 млн кв. м жилья в этом году может быть", - сказал он.

В январе 2017 года министр озвучивал другой прогноз. Тогда Минстрой ожидал объем ввода жилья в РФ в 2017 г. на уровне 80 млн кв. м.

Мень пояснил, что в этом году акцент смещен на качество, на городскую среду, на общественные пространства. "Хотя, безусловно, задача по общему объему вводимого жилья остается на повестке дня", - отметил он.

В 2014 году в России было сдано в эксплуатацию 84 млн кв. м жилья, в 2015 году - почти 85 млн кв. м. Однако в 2016 году этот показатель снизился на 6,5% и составил чуть более 80 млн кв. м.