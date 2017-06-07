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Минстрой понизил прогноз по объему ввода жилья в 2017 году

Экономика и бизнес
7 июня, 11:39 UTC+3 МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Прогноз понижен с 80 млн кв. м до 75 млн кв. м, сообщил глава министерства Михаил Мень

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минстрой России прогнозирует объем ввода жилья в России в 2017 году на уровне 75 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках конференции РБК "Недвижимость в России".

"По нашим оценкам, 75 млн кв. м жилья в этом году может быть", - сказал он.

В январе 2017 года министр озвучивал другой прогноз. Тогда Минстрой ожидал объем ввода жилья в РФ в 2017 г. на уровне 80 млн кв. м.

Мень пояснил, что в этом году акцент смещен на качество, на городскую среду, на общественные пространства. "Хотя, безусловно, задача по общему объему вводимого жилья остается на повестке дня", - отметил он.

В 2014 году в России было сдано в эксплуатацию 84 млн кв. м жилья, в 2015 году - почти 85 млн кв. м. Однако в 2016 году этот показатель снизился на 6,5% и составил чуть более 80 млн кв. м.

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Персоны
Мень, Михаил Александрович
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Россия
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