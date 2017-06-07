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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Группа ВТБ с 7 июня снижает ставки по ипотеке до 10%, говорится в сообщении группы. Общее снижение ипотечных ставок ВТБ 24 и розничного бизнеса ВТБ составило 0,75 п.п. для готового жилья и 0,4 п.п. для новостроек.
"В рамках совместных программ с партнерами банков ставка составляет от 6,5% годовых", - отмечается в сообщении банка.