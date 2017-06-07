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Путин отметил лидирующие позиции стран широкой железнодорожной колеи стандарта "1520"

Экономика и бизнес
7 июня, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Президент выразил уверенность в том, что принятые на форуме "Стратегическое партнерство 1520" решения "будут способствовать дальнейшему расширению международной кооперации"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII Международного железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520". Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Ваши ежегодные встречи, объединяющие руководителей железных дорог стран "широкой колеи", представителей органов власти, экспертного сообщества и деловых кругов, по праву считаются одним из центральных отраслевых событий. Авторитетный состав участников, насыщенная программа, содержательные дискуссии позволяют вам всесторонне обсуждать актуальные профессиональные проблемы и вырабатывать скоординированные подходы для обеспечения лидирующих позиций стран стандарта "1520" на глобальном рынке грузовых и пассажирских перевозок, эффективного развития экономик государств евразийского континента", - говорится в приветственной телеграмме главы государства.

Президент выразил уверенность в том, что принятые на форуме решения "будут способствовать дальнейшему расширению международной кооперации, повышению качества предоставляемых услуг, росту конкурентоспособности железнодорожного транспорта в целом", и пожелал гостям мероприятия успешной реализации намеченных планов.

Очередной форум "Стратегическое партнерство 1520" проходит с 6 по 8 июня на горнолыжном курорте "Роза Хутор" (пос. Красная Поляна, Сочи, Краснодарский край). Это крупнейшая конференция компаний и предприятий, работающих в железнодорожной отрасли стран, использующих широкую колею (1520 мм). Данная колея применяется на железных дорогах всех стран бывшего СССР, а также в Финляндии и Монголии, всего протяженность таких дорог составляет более 150 тыс. км. Ежегодно в форуме принимают участие 1-1,5 тыс. специалистов, представителей российских и зарубежных компаний.

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