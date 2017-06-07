Глава МЭР Крыма поддержал идею закрытия информации о работающих в регионе инвесторах

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил журналистам, что поддерживает предложения депутатов Госдумы обеспечить анонимность приходящим на полуостров иностранным инвесторам.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволит ввести элементы офшора в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя. В частности, поправками к закону о СЭЗ предполагается внедрить возможность создания трастов на полуострове, что позволит обеспечить анонимность приходящим в Крым инвесторам. Траст - это своего рода соглашение о доверительном управлении имуществом, подразумевающее передачу имущества, при котором права на актив переходят от первоначального собственника к доверительному, а право получения выгоды сохраняется за первоначальным бенефициаром.

"Наиболее рациональная составляющая из тех предложений (в законопроекте), которые я увидел, - это тот или иной способ закрытия информации об иностранных инвесторах <…> Мы такой режим закрытия информации о них (об инвесторах) по идее должны были бы сделать", - сказал министр.

В то же время он отнесся скептически к введению в Крыму элементов офшора, если они приведут к изменению налогового режима на полуострове. "Такое впечатление, что те предложения, которые есть (в законопроекте), существенно меняют в пользу инвесторов налоговый режим. Надо внимательно посмотреть экономические последствия от тех предложений, которые есть. Плюс никто не отменял борьбу с преступными доходами и с финансированием терроризма", - добавил Мельников.

Он уверен, что существующий сейчас налоговый режим СЭЗ "позволяет достаточно эффективно привлекать инвестиции". "Я бы больших налоговых послаблений, честно говоря, не делал бы", - отметил министр.