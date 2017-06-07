Крым планирует выручить около 2 млрд руб. от продажи 11 государственных санаториев

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым, по предварительной оценке, сможет выручить порядка 1,5-2 млрд рублей от продажи 11 санаториев - государственных бюджетных учреждений (ГБУ), которые для этих целей передали от Минздрава региона в ведение Министерства экономического развития (МЭР) республики. Об этом журналистам сообщил глава МЭР Крыма Андрей Мельников.

"В рабочем порядке провели оценку, сколько эти санатории стоят. По предварительным расчетам, возможная цена их реализации - где-то от 1,5 до 2 млрд рублей в совокупности", - сказал министр.

По его словам, инвесторы уже интересуются покупкой выставленных на продажу санаториев. "За май - начало июня у нас было примерно сорок показов санаториев разным инвесторам", - сообщил он.

При этом, добавил Мельников, средства от продажи первого санатория, если не будет покупателей на другие ГБУ, власти региона планируют направить на проведение кадастровых работ, а также оценку и подготовку к продаже других санаториев. "Потому что у нас существует дефицит финансовых средств (в бюджете), и даже те затраты, которые необходимо провести для кадастровых работ, мы предлагаем потенциальным покупателям взять на себя", - указал министр.

Ранее сообщалось, что в список санаториев, которые власти готовят к продаже, вошли "Прибой", "Солнечный", "Пионер", "Юность", "Ай-Тодор", "Алупка", "Родина", "Республиканский противотуберкулезный санаторий имени Семашко", "Предгорный", "Противотуберкулезный санаторий имени Чехова", "Противотуберкулезный санаторий "Красный маяк".

Власти заверили, что каждый инвестор, зайдя на тот или иной имущественный комплекс крымских ГБУ, будет обязан сохранить персонал и санаторно-курортный профиль учреждения, которое существует.