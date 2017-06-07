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Совет директоров РЖД утвердил рекомендацию о выплате дивидендов в 50% прибыли по МСФО

Экономика и бизнес
7 июня, 12:17 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, июня. /ТАСС

Ранее президент РЖД Олег Белозеров говорил, что компания может перейти на выплату дивидендов от чистой прибыли по МСФО при переходе на те же стандарты налогообложения

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СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердил рекомендацию о выплате дивидендов по итогам работы в 2016 году в размере 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития, член совета директоров РЖД Николай Подгузов.

"50% по МСФО. Директива у нас была - 5,1 млрд рублей", - сказал он.

Вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что директива по дивидендам РЖД есть, и они составят 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Ранее президент РЖД Олег Белозеров говорил, что компания может перейти на выплату дивидендов от чистой прибыли по МСФО при переходе на те же стандарты налогообложения. Говоря о размере дивидендов, Белозеров подчеркнул, что РЖД выполнят любое решение правительства. При этом он допустил возможность сокращения взносов в уставный капитал при сокращении объема дивидендов.

По итогам 2015 года РЖД направили на выплату дивидендов за 302 млн руб., или 95% чистой прибыли по РСБУ.

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