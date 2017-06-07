"Роснано" вложит до 8 млрд руб. в проект по переработке мусора в электроэнергию

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Роснано" планирует создать совместно с госкорпорацией "Ростех" консорциум по переработке мусора в электроэнергию в рамках инвестиционного проекта "Первый экологический фонд". Вложения "Роснано" могут достичь 8 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Роснано" в потенциале вложит в Первый экологический фонд" до 8 млрд руб., Ростех определит для себя цифру в ближайшее время. Я надеюсь, что мы выйдем на подписание соглашения в перспективе двух-трех месяцев. А до конца года мы рассчитываем начать строительство на первой площадке", - сказал он.
Задачи "Роснано" в этом проекте будут заключаться в строительстве мусороперерабатывающих заводов.
"Часть площадок будет расположена в Московской области, одна площадка - в Татарстане. Потенциально речь идет о строительстве четырех - пяти заводов, каждый из которых по мощности будет больше, чем существующие сейчас в России заводы по мусоропереработке, вместе взятые", - отметил Чубайс.