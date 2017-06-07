"Роснано" намерено привлечь компанию для локализации в РФ комплектующих для ветроустановок

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Роснано" ведет переговоры с пулом западных компаний в рамках планов по локализации производства комплектующих для ветростанций. Выбор партнера "Роснано" завершит в ближайшее время, сообщил в интервью ТАСС председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Сейчас идет конкуренция между ключевыми западными компаниями с большими именами за то, чтобы подписать с нами соглашения о локализации в России комплектующих для ветростанций. Мы в ближайшее время завершим выбор", - сказал он, добавив, что название компании-партнера может быть объявлено к августу.

Он отметил, что западные компании планируется привлечь для локализации в России производства таких комплектующих как гондолы, редукторы, генераторы. У российских компаний нет опыта в таком производстве.

Производить оборудование для ветроэнергетических установок "Роснано" планирует совместно и с рядом российских компаний. Так, "Роснано" подписало предварительное соглашение с "Силовыми машинами" о создании на базе их предприятия в Таганроге производства современных башен высотой до 100 метров и обсуждают использование мощностей на площадях Ульяновского авиационного кластера для организации на них производства лопастей длиной от 60 до 70 метров из композитных материалов, возможно с использованием углепластика.

Ранее "Роснано" и Fortum сообщили о намерении создать Фонд для развития ветроэнергетики в России. Пилотным проектом станет сотрудничество компаний в проекте строительства ветропарка в Ульяновской области.

"Сейчас Fortum уже работает там - идет полным ходом строительство ветропарка, первая электростанция мощностью 35 МВт, работающая на энергии ветра, будет введена в эксплуатацию до конца года. Мы к этому проекту тоже подключимся. Это будет наш пилотный проект", - сказал Чубайс.