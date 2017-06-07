Медведев отметил роль железнодорожного транспорта в интеграционных проектах

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XII Международного железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520". Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Стратегическое партнерство 1520" пользуется большой популярностью в профессиональном сообществе и ежегодно собирает представителей железных дорог разных стран. В первую очередь, конечно, пространства "широкой колеи", которая охватывает огромную территорию нашего континента - от Хельсинки до Владивостока", - говорится, в частности, в приветственной телеграмме.

"Ваши традиционные встречи позволяют обсудить актуальные для отрасли и в целом для экономики вопросы. Ведь железнодорожный транспорт играет серьезную роль в международной кооперации, укреплении экспортного потенциала. От вашего взаимодействия зависит реализация перспективных интеграционных проектов, оно влияет и на формирование благоприятного инвестиционного климата, задает вектор развития для многих смежных отраслей. Уверен, что в год 180-летия российских железных дорог ваш бизнес-форум откроет новую страницу во взаимовыгодном сотрудничестве наших стран", - отметил премьер.

Медведев пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, успехов и всего самого доброго. "А нашим зарубежным гостям - еще и ярких впечатлений от пребывания на черноморском побережье России", - добавил он.

Очередной форум "Стратегическое партнерство 1520" проходит с 6 по 8 июня на горнолыжном курорте "Роза Хутор" (пос. Красная Поляна, Сочи, Краснодарский край). Это крупнейшая конференция компаний и предприятий, работающих в железнодорожной отрасли стран, использующих широкую колею (1520 мм). Данная колея применяется на железных дорогах всех стран бывшего СССР, а также в Финляндии и Монголии, всего протяженность таких дорог составляет более 150 тыс. км. Ежегодно в форуме принимают участие 1-1,5 тыс. специалистов, представителей российских и зарубежных компаний.

Медведев также направил приветствие участникам 45-й сессии Совещания министров государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в Сочи.

"Организация сотрудничества железных дорог создана более 60 лет назад и за эти годы внесла большой вклад в развитие сообщения между Европой и Азией. ОСЖД немало сделала для того, чтобы транспортная инфраструктура на континенте отвечала современным требованиям, помогала налаживать интеграционные связи, повышать экспортный потенциал", - говорится, в частности, в приветственной телеграмме.

"В сфере вашего самого пристального внимания всегда была безопасность при перевозках, качество обслуживания пассажиров. Эти вопросы и сегодня занимают важное место в вашей повестке. Кроме этого вам предстоит обсудить дальнейшие шаги по совершенствованию и гармонизации правовой и нормативно-технической базы, внедрению интеллектуальных транспортных систем и инновационных технологий, увеличению товарооборота. И конечно, сформулировать конкретные предложения по упрощению административных процедур при пересечении границ", - отметил премьер.

Медведев выразил уверенность в том, что участники сессии, которая за всю многолетнюю историю ОСЖД лишь во второй раз проходит в России, смогут обменяться опытом и договориться о новых взаимовыгодных проектах, а также пожелал им успехов в реализации намеченных планов.