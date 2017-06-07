Кремль относится к идее Кудрина сократить число чиновников как ко мнению эксперта

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Кремль воспринимает предложение Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным, о сокращении числа чиновников на треть как авторитетную экспертную точку зрения. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он (Кудрин) эксперт, он очень авторитетный эксперт. И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся", - сказал Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что проект ЦСР предполагает увольнение до 2024 года около 30% чиновников, а также сокращение на треть затрат на госуправление.