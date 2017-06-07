Запущен первый в России стенд для испытания топливных систем самолетов

Лавров: CNN разрушает свою репутацию, сообщая о российских хакерах в КатареПолитика 7 июня, 14:27
Футболисты сборной Португалии прибудут в Казань для участия в Кубке конфедераций 14 июняСпорт 7 июня, 14:23
Росгвардия опровергла проведение массовых проверок владельцев оружияОбщество 7 июня, 14:17
Рассмотрение иска прокуратуры Красноярска об отзыве депутатов Горсовета прекращеноСибирь 7 июня, 14:16
Ласицкене: легкоатлеты РФ продолжат бороться за возвращение им полноценного статусаСпорт 7 июня, 14:00
Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 раненыМеждународная панорама 7 июня, 13:58
От газет до новых медиа: чему и как учили студентов журфака МГУОбщество 7 июня, 13:57
СМИ: силовики нейтрализовали четырех террористов в иранском парламентеМеждународная панорама 7 июня, 13:49
Минобороны РФ заинтересовано в вертолетах Ми-38 в арктическом исполненииАрмия и ОПК 7 июня, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стенд для предварительных испытаний и сертификации топливных систем самолетов, в том числе нового российского пассажирского лайнера МС-21, запустили в Петербурге. Подобное оборудование до этого было только в трех странах мира - США, Франции и Китае.
"Здесь располагается уникальный, единственный в России стенд под кодовым названием СТ21-1 для самолетов МС-21. Этот стенд предназначен для отработки топливной системы самолета, для ускорения процесса наладки этой работы, чтобы топливные системы отрабатывать не в воздухе", - сказал на церемонии запуска директор ПАО "Техприбор", на площадке которого разместился стенд, Камо Абрамян.
По данным компании, на стенде будут проводиться предварительные испытания и сертификация топливных систем самолетов, включая пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ-NG, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевой транспортный самолет МТС, региональный пассажирский самолет Ил-114 и другие.
Особенности конструкции российского пассажирского авиалайнера нового поколения — в инфографике ТАСС