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Володин посоветовал Минэкономразвития быть более открытым

Экономика и бизнес
7 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы отметил, что ведомство должно выстраивать коммуникации с экспертным сообществом и с депутатами

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Министерство экономического развития РФ (МЭР) должно быть более открытым и активнее выстраивать диалог с парламентариями и экспертным сообществом. Спикер подвел итоги состоявшегося "правительственного часа", в котором впервые принял участие Максим Орешкин в должности руководителя МЭР.

После отчета министра председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подверг его критике в том числе за то, что Орешкин не отреагировал на публикацию со ссылкой на Минэкономразвития о том, что пенсии в РФ якобы долгие годы не будут расти. По мнению депутата, главе ведомства стоило бы тогда четко озвучить позицию по этому вопросу и успокоить население.

"Понятно, что всегда первое выступление и сложное, и тем более долгожданное", - сказал Володин, выразив надежду на то, что оно "заложит хорошую основу для будущих коммуникаций". "Министерство экономического развития должно обязательно быть министерством более открытым, выстраивать коммуникации с экспертным сообществом и с депутатами, безусловно, прорабатывать эти вопросы, (причем) лучше прорабатывать их еще в так называемом нулевом чтении - до того, как эти решения будут вноситься, тогда будет понимание друг друга", - считает спикер Госдумы.

"Тем более мы решаем вместе задачи повышения благосостояния людей. Нам надо думать об этом, а не каждому о своем", - подчеркнул Володин, поблагодарив Орешкина и его коллег за участие в "правительственном часе".

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