Самая высокая задолженность за газ в СКФО у Дагестана

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МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Республика Дагестан имеет самый большой долг за газоснабжением перед компанией "Газпром" в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу региона сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Большая проблема - это проблема работы "Газпрома" на территории. Мы видим, что здесь самый большой долг и в абсолютном выражении региона, и в удельном весе "Газпрома" в целом в Северо-Кавказском округе - это Дагестан. И ключевой сегмент, опять же, - платежи населения", - сказал он, не уточнив объем долга региона.
Министр напомнил, что компания "Газпром" в текущем году провела реорганизацию, в результате которой были созданы дочерние структуры. "И для нас очень важно оценить совместно эту реорганизацию", - добавил министр. По его словам, оценить результативность удастся по итогам первого полугодия.