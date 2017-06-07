Росавиация может отменить чартеры при массовых задержках рейсов

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Росавиация заявила, что может отменить чартерные рейсы при возникновении массовых задержек авиаперевозок. В четверг, 8 июня, ведомство проведет совещание с чартерными авиакомпаниями и предупредит их о недопустимости такой ситуации, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

"У нас есть ряд чартерных авиакомпаний, и мы завтра с ними проводим совещание в Росавиации, где мы еще раз предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов", - сказал Нерадько.

Сейчас сложности с массовыми задержками рейсов испытывает перевозчик "ВИМ-Авиа". По словам Нерадько, в самом пессимистичном варианте компания справится с кризисом к середине июня. Сама Росавиация не видит необходимости в крайних мерах: ведомство не фиксировало проблем с неисправностью воздушных судов, а нормативно ограничить сертификат эксплуатанта по причине задержек невозможно.

Ранее Нерадько уже высказывал мнение, что "ВИМ-Авиа" не соотнесла свои желания по объему авиаперевозок со своими возможностями. С января по май авиакомпания увеличила перевозки на 204% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее "ВИМ-Авиа" сообщила об отмене чартерных рейсов до 15 июня. Таким образом компания рассчитывает восстановить рабочий график.

Сейчас в оперативный штаб по урегулированию ситуации с авиакомпанией входят представители Ростуризма, Росавиации, "ВИМ-Авиа" и других авиакомпаний.